"Belen vuole un altro figlio da Elio: l'indiscrezione sul nuovo fidanzato"

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono partiti in quarta. Dopo poche settimane dall'inizio della loro relazione i due erano in vacanza insieme con i figli e i parenti di lei. In quei giorni la storia era ancora 'segreta' anche se alcuni indizi erano trapelati, poi sono iniziate a circolare le foto rubate dai paparazzi e infine è stata proprio Rodriguez a ufficializzare la relazione.

Ora, dopo circa cinque mesi d'amore e 12 di conoscenza, i due hanno deciso di sposarsi. La proposta di matrimonio è arrivata mentre i due stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza alle Maldive. Belen sarebbe ancora sposata con De Martino - avrebbe richiesto la separazione circa un mese fa - ma l'amore per l'uomo che le ha fatto tornare il sorriso è tale che niente è un ostacolo. L'anello di fidanzamento al momento viene indossato al medio, forse la misura è troppo grande, Belen in questi mesi è dimagrita molto e forse anche le sue dita hanno risentito di una perdita di peso così repentina. Questo dettaglio però è stato notato da molti e molti si sono domandati come mai, che forse ci sia un'altra spiegazione?

Per Novella2000 però i due non starebbero progettando solo le nozze, ma anche l'arrivo della cicogna. Belen infatti avrebbe confessato ad alcuni amici che vorrebbe diventare madre per la terza volta. "Voglio un figlio da lui", scrive il giornale mettendo la frase direttamente in bocca alla showgirl. Il magazine spiega che queste parole sarebbero state pronunciate da Rodriguez "qualche giorno prima della sua partenza per le Maldive". Solo pochi giorni fa Rodriguez aveva smentito la notizia di una gravidanza, chissà se tra qualche mese sarà lei, invece, a confermarla dando così un fratellino o una sorellina a Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2 anni.