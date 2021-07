Belen, Luna Marì arriva a casa: la festa di benvenuto e il primo incontro con Santiago (FOTO)

Ci siamo. E' tempo di far ritorno a casa per Belen Rodriguez dopo il parto della piccola Luna Marì, avvenuto nei giorni scorsi nell'ospedale di Padova. Anzi, più che a casa, la showgirl farà rientro nel posto in cui ha deciso di vivere durante i primi giorni di vita della piccolina, ovvero l'isola di Albarella, sempre nella provincia lombarda. Qui, infatti, c'è una struttura di cui la modella argentina si è innamorata. E, proprio qui, è avvenuto il primo incontro della bimba col fratellino Santiago.

La festa di Luna e l'abbraccio con Santiago

Radiosa come non mai, Belen sta raccontato passo passo la maternità ai follower. Prima il parto, avvenuto proprio nella notte in cui l'Italia ha vinto gli Europei, poi le prime ore insieme al neo papà Antonino Spinalbese, che non ha esitato a definire "il mio angelo", e adesso l'arrivo di Luna tra le braccia dei familiari.

Nelle ultime Stories pubblicate da Belu su Instagram, la bambina è per la prima volta tra le braccia di Santiago. Il fratellino maggiore non le stacca gli occhi di dosso. Poi alcuni scatti raccontano la piccola festicciola organizzata per l'accoglienza della nuova piccola di casa: ecco un tavolo con pasticcini rosa in forma di luna, palloncini e i vestitini regalo per lei.

La nuova vita di Belen

Comincia così una nuova parte dell'intensa vita di Belen. Una vita a cento all'ora dalla scorsa primavera. Già perché, solamente a marzo la conduttrice si separava dall'ex marito Stefano De Martino (dopo una relazione lunga sette anni), per poi incontrare Antonino qualche mese dopo ed innamorarsene al punto da decidere di mettere subito su famiglia. Nel frattempo, anche il percorso professionale prosegue a gonfie vele: Belene è stata confermata presentatrice di Tu sì que vales, lo show di Canale 5 le cui riprese sono cominciate a Roma proprio in questi giorni, ma per fare ritorno in scena ci vorrà ancora qualche giorno.