Belen tradita anche dagli amici: "Tutti sapevano e nessuno mi aveva detto niente". Poi parla di Ilary Blasi

Belen Rodriguez ancora una volta a cuore aperto si racconta. Dopo averlo fatto a Domenica In, e anche sui social dove ha parlato per la prima volta dei problemi con Antonino Spinalbese e poi confermato il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, ecco che al settimanale Chi ha deciso di rilasciare un'intervista in cui parla di tutto ciò che è successo quando ha capito, davvero, che la sua relazione con il padre di suo figlio Santiago era finita.

"Ero sull'orlo della vita e nessuno mi ha scritto"

"Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa (…) Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione", ha raccontato Rodriguez. L'imprenditrice ha poi rivelato un altro dettaglio: "Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: 'Lo sapevo'. E io rispondo: 'Ma perché non me l’avete detto prima?'. È un meccanismo che si ripete, arrivano tutti a dirti cose che non sapevi e ti fanno male, ma non perché tu sia ancora innamorata, ma perché così svanisce ogni briciola di quell’amore".

Quelle novità, così pesanti da mandare giù, hanno creato in Belen "la consapevolezza di essere stata presa in giro, è la dignità che piange, pensi di esserti trattata male. Ma io odio il gossip, voglio liberarmi dal gossip". "Vi siete chiesti come mai quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali? Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri, non a me, io voglio liberarmi dal pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo - ha aggiunto ancora Rodriguez che adesso si trova in Argentina insieme a tutta la sua famiglia e a Elio Lorenzoni -. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti".

"Dopo che ne ho parlato si sono triplicate le visualizzazioni su Instagram perché la gente gode quando uno soffre e questo fa fare “clic” ed è la società che è così. E posso dirle? Mi fa schifo", ha rivelato con rabbia. "Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita", ha concluso con l'amaro in bocca.

Le similitudini con Ilary Blasi

Impossibile non parlare poi di Ilary Blasi, che presto sarà in tutte le librerie con "Stupida", e delle similitudini tra i loro due matrimoni. "Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare - ha dichiarato Rodriguez -. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo". Nelle vite di entrambe c'è un nuovo amore Ilary con Bastian e Belen con Elio. Ma la showgirl, che per il momento si è allontanata dalla tv, di lui non vuole dire molto: "Sì, ma non voglio dirlo perché porta male dire che sono felice. Sicuramente Elio è un uomo che va oltre le apparenze. Ma dico che sono ancora in mezzo alla tempesta, potrei dire che sono fuori, ma ci sto lavorando, sto facendo le cose che devo fare e sono accompagnata da persone che mi vogliono bene, sto combattendo".