"Hai mai tradito Belen?". Ed Antonino Spinalbese, spiazzato, dà una strana risposta

Lo scorso novembre si era parlato di un tradimento di Antonino Spinalbese con una donna dello spettacolo. Il tutto ovviamente ai danni di Belen, con cui l'ex parrucchiere si sarebbe separato di lì a poco. Mai il 28enne aveva replicato ai rumors, che all'epoca erano molto insistenti, e lo fa solamente oggi in occasione di una intervista in cui spiega come ha vissuto il ritorno nella vita sua e di Belu di Stefano De Martino, ex marito di lei.

"Ha mai tradito Belen?", gli domanda il giornalista del settimanale Chi, in quella che è la prima vera e propria intervista fiume dopo fine della storia, durata un anno e mezzo (il tempo di mettere al mondo la figlia Luna Marì. "Chi risponderebbe sì a questa domanda?", replica lui, senza confermare né smentire, dunque. "Ci sono stati terzi incomodo?", insiste il giornalista, ma Antonino continua a restare vago: "Che io sappia no".

Quindi il discorso si sposta su Helena Prestes, ovvero la ragazza con cui il ragazzo è stato paparazzato nelle scorse settimane. Con lei è una cosa seria? "In questa fase della mia vita mi sto concentrando sulla ricerca di attimi che mi facciano stare bene", è la replica.

Insomma: Antonino non conferma né smentisce e, soprattutto, non si sbilancia nel merito della donna che gli avrebbe fatto ritrovare il sorriso dopo il benservito che le ha dato la modella argentina.

Cosa si disse del (presunto) tradimento di Antonino

Di un presunto tradimento si parlò a novembre, quando ancora l'addio tra Belen e Antonino non era certo, ma solo ipotizzato dai rumors. Di lì a poco la fine della storia d'amore sarebbe stata ufficializzata grazie al bacio pubblico di lei con l'ex marito Stefano De Martino. In quelle settimane, una Instagram Stories di Belen sembrò confermare le indiscrezioni: galeotto fu il filtro di Instagram che riesce a modificare la parte superiore della testa creando delle false corna.