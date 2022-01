Belen Rodriguez in vacanza cerca la felicità, ma non dimentica Luna Marì

Lontano dagli occhi ma non dal cuore, Belen Rodriguez si trova in vacanza in Uruguay con l'amica Patrizia Griffi, ma non potrebbe mai dimenticare la sua piccolina. La showgirl e imprenditrice ha pubblicato sui instagram una serie di foto della piccola Luna Marì che al momento si trova tra le amorevoli braccia del papà Antonino Spinalbese.

Anche se la storia tra i due è ormai, palesemente, finita i rapporti rimangono serrati per via di Luna Marì. Oggi pomeriggio tutti e due hanno pubblicato delle foto della figlia.

Belen Rodriguez e la felicità

Su Instagram Rodriguez ha condiviso alcune frasi di un libro, di Paolo Borzacchiello, che sta leggendo. Il tema di cui parla è la felicità e descrive i malumori e sofferenze come un "atto di egoismo puro e semplice". Forse Belu si è rispecchiata in queste parole perché, di recente, ha dovuto sopportare in silenzio delle sofferenze? Ricordiamo che in alcune storie Instagram ha lasciato intendere di essere stata tradita.

Questo il testo: "Molte persone si dimenticano che malumori e sofferenze personali non sono un atto di sopportazione eroico, ma un atto di egoismo puro e semplice, perché quelle stesse persone, vittime delle loro stesse convinzioni, si dimenticano anche che il dovere supremo di ogni essere umano è quello di essere felici, per rendere il mondo un posto migliore di quelli che hanno trovato. Paolo Borzacchiello".

La storia tra Belen e Antonino e la crisi

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è divampata nell'estate del 2020: ad un mese dal primo incontro, la showgirl era rimasta subito incinta di un bambino che, purtroppo, ha perso. Dopo il dramma dell'aborto, l'annuncio più bello: l'arrivo di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, ma trascorsi appena pochi mesi dalla nascita qualcosa tra i due ha iniziato a scricchiolare. La crisi è scoppiata a ottobre e non c'è stato più nulla da fare, la coppia si è allontanata sempre di più fino alla separazione. Pare, definitiva. Sui motivi, però, bocche cucite.