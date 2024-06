Belen in vacanza con i figli e il nuovo fidanzato, sono già una famiglia: le foto

La tempesta è alle spalle per Belen Rodriguez. Sulla showgirl è finalmente tornato il sereno dopo l'ultima delusione d'amore per la fine della relazione con Elio Lorenzoni, con cui sembrava voler convolare a nozze. Lo ha dimenticato, ha voltato pagina ed è pronta per un nuovo amore… Che è già arrivato.

Lui è Angelo Edoardo Galvano, ingegnere esperto di tecnologie sostenibili, siciliano ma ormai milanese di adozione, e ben lontano dal mondo dello spettacolo. Non più, invece, da quello del gossip, visto che Belen ha deciso di non nascondersi più ed ecco le loro prime paparazzate. A pubblicare le foto della nuova coppia è il settimanale Chi, che li ha immortalati in vacanza in Sardegna - a Porto Rotondo, ospiti di Billy Berlusconi (figlio di Paolo) e della moglie Matilde - insieme ai figli della showgirl, Santiago e Luna Marì.

Baci al sole, coccole e carezze, Angelo ricopre Belen di attenzioni ed è molto premuroso anche con i figli, soprattutto con la piccola Luna, che controlla durante un bagno in piscina e poi asciuga con il telo appena uscita dall'acqua. Con Santiago, invece, schizzi e tuffi, ma soprattutto tante risate. Tra il primogenito di Belen Rodriguez - nato dalla relazione con Stefano De Martino - e il nuovo fidanzato c'è grande complicità, a dimostrazione che ormai sono già una famiglia. E chissà se Angelo si trasferirà insieme a loro, dopo l'estate, nella nuova casa acquistata da Belen. A vederli così, stavolta potrebbe essere davvero quello giusto per la showgirl sfortunata in amore.