Belen prova l'abito per il matrimonio della sorella: "Emozioni e lacrime"

Preparativi in corso per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che il prossimo 30 giugno diventeranno marito e moglie dopo sette anni di fidanzamento. I dettagli del grande giorno sono stati svelati dalla coppia nel corso di un'intervista a Verissimo dov'è stato anche annunciato che la sorella della sposa Belen sarà la sua damigella d'onore: " Le ho dato questo ruolo perché se lo merita e mi accompagnerà bene, lei è brava a calmarmi nei momenti di ansia. Santiago ha chiesto di portare gli anelli", ha raccontato Cecilia che già da qualche mese condivide con i follower i momenti più emozionanti dell'organizzazine delle nozze, a partire dall'abito bianco.

Ma adesso è Belen a pensare al vestito che indosserà per un ruolo così importante. Sui social, infatti, la showgirl si è mostrata presso l'atelier di abiti da sposa, intenta a scegliere il modello giusto per affiancare l'adorata sorella nel giorno del sì. "Scegliendo il modello per poi metterci un bel colore", ha scritto a corredo della foto che la vede con indosso un abito bianco che poi, evidentemente, sarà modificato nella tonalità scelta per il suo ruolo da damigella. E ancora: "È ancora emozioni, lacrime spedite..." è stato il pensiero che ha accompagnato un altro post che ha mostrato i tanti abiti dell'atelier da cui lei e la sorella sceglieranno i loro vestiti.

A meno che non ci siano tenere novità da qua a giugno, Belen parteciperà senza un fidanzato al suo fianco alle nozze della sorella: la showgirl, infatti, è tornata single dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, l'uomo che le è stata accanto in seguito alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. E considerando le smentite con cui ha respinto qualsiasi altro flirt, al momento nella sua vita non si intravedono nuovi compagni.