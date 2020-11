Belen: "A mio figlio insegno ad essere gentile con le donne"

Sempre dalla parte delle donne, Belen Rodriguez non poteva restare in silenzio per la giornata internazionale contro la violenza di genere. Un'occasione importante per ribadire la condanna di episodi discriminatori e violenti, di cui lei stessa anni fa è stata vittima.

In un video pubblicato tra le sue storie Instagram, la showgirl argentina legge un testo: "Ogni giorno nel mondo crescono conflitti e violenze, aumenta il numero di femminicidi, stupri, abusi e discriminazioni nei confronti delle donne. Donne che vengono uccise da mariti, ex fidanzati, padri, fratelli. Durante la chiusura per l'emergenza sanitaria sono triplicati gli omicidi che hanno come vittima una donna".

Belen Rodriguez: "A mio figlio insegno ad essere gentile, soprattutto con le donne"

Dopo aver letto il testo, Belen parla a cuore aperto con i follower: "Sono una mamma di un bambino che sta per fare 8 anni e ogni giorno cerco di trasmettergli della buona educazione, mi preoccupo perché lui sia gentile con tutti quanti. Provo a insegnarli l'educazione, ad essere altruista e ad essere molto gentile soprattutto con le donne, perché noi donne siamo più fragili, anche a livello di forza". Poi l'appello: "Vi ripeto, usandomi come esca, di dare tanti baci a noi donne, abbracci, di proteggerci perché il mondo dovrebbe andare così. Mi piacerebbe un giorno che non si parlasse più di violenza, di nessun tipo, non solo contro le donne, anche contro i maschi, i bambini, gli omosessuali, i transessuali. La violenza in tutte le sue forme va estinta. L'augurio mio è che veramente questo mondo, così meraviglioso, diventi ancora più bello con tanta gentilezza, perché è il valore più grande che uno possa avere e trasmettere. Stop alla violenza".