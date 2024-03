Belen, vestita da da Pocahontas, visita i bambini dell'ospedale Gaslini di Genova: foto e video

"Quanto vi ringrazio per i vostri abbracci: me ne vado con le tasche piene di baci e gli occhi pieni di te": questo il messaggio che Belen ha rivolto ai piccoli pazienti ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova che oggi sono stati sorpresi dalla sua presenza. La showgirl è arrivata insieme all'amica Matilde Bruzzone, una con indosso i panni dell'eroina Disney Pocahontas, l'altra vestita come la principessa Elsa, e con il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, ha incontrato i bambini le loro famiglie con cui ha cantato, suonato e ballato. Le foto e i video di una giornata così speciale sono stati pubblicati tra le storie Instagram di Belen e anche dall'account social dell'ospedale Galsini.

"Oggi la nostra amica Belen Rodriguez, vestendo i panni di Pocahontas insieme a Elsa di Frozen alias Matilde Bruzzone, imprenditrice nel mondo della sanità, è venuta a trovarci accompagnata dall'ambassador del Gaslini Vanni Oddera e a tutto il suo team" si legge a corredo di alcune immagini della giornata: "Il gruppo è stato accolto dal direttore generale Renato Botti e del direttore amministrativo Giuseppe Pintor al Padiglione 20, per poi visitare diversi reparti del nostro Istituto. Grazie a Belen e Matilde per aver condiviso abbracci e sorrisi con i nostri piccoli e le loro famiglie e grazie, come sempre, a Vanni Oddera e ai suoi amici per rendere ogni visita speciale, piena di gioia e amore". Non è la prima volta che Belen sceglie il Gaslini come meta di una visita privata: nel 2017 aveva incontrato i piccoli ricoverati del reparto di Patologia neonatale, di Neurochirurgia e della Clinica pediatrica-endocrinologia.

Di seguito, il video e le foto dell'incontro