Bella Hadid in lacrime: "Soffro di ansia e depressione"

Quasi 50 milioni di follower, 25 anni appena, contratti milionari. Bellissima, apparentemente perfetta, ma fragile, come tutti noi. Bella Hadid si è mostrata come mai aveva fatto prima, rivelando le proprie insicurezze su Instagram.

La rivelazione

Spinta a parlarne da un video pubblicato da Willow Smith, figlia di Will, Bella ha messo in guardia i propri fan da quell'illusione chiamata social media, dove gli 'amici' si moltiplicano nell'etere, dando vita ad autentiche distorsioni della realtà. "Mi sono sentita meno sola e così voglio che qualcun altro si senta compreso, amato e soprattutto non solo", ha esordito Bella. "Questo è praticamente il mio quotidiano, ogni notte, da qualche anno a questa parte. I social media non sono reali. Ricordatevelo", ha sottolineato Hadid. "A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe... con i loro alti e bassi".

C'è sempre modo per ricominciare

Ed è qui che la top model si sofferma sulla propria vita, sui propri problemi, chiamati ansia e depressione, pubblicando selfie in cui è in lacrime, chiaramente sofferente. "C'è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto", ha precisato Bella. "C'è sempre spazio per ricominciare, ma per me è sempre stato bello sapere che anche se sono passati pochi giorni, settimane o mesi, migliora, in qualche modo, anche per un momento. Mi ci è voluto molto tempo per capirlo nella mia mente, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore. Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso".

Da anni Hadid è nella Top10 delle modelle più pagate al mondo, con contratti annuali da 10 milioni di dollari. Per 4 anni, dal 2015 al 2019, ha fatto coppia con The Weeknd.