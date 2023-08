Bella Hadid racconta la malattia: "15 anni di sofferenza invisibile. Ora sto bene"

La racconta come un ritorno alla vita la fine del ciclo di cure per la malattia di Lyme di cui ha sofferto per anni: Bella Hadid, modella 26enne sorella di Gigi, ha scelto diverse foto per supportare la riflessione scritta in un post, immagini che rappresentano il lungo cammino che ha portato alla conclusione di un percorso descritto come faticoso, doloroso, ma anche formativo.

"Rifarei tutto, mi ha reso quella che sono oggi" confida la modella nella riflessione che inizia partendo dal principio: "La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta e di non essermi arresa" scrive, "Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità e fossi circondata da amore, è stata probabilmente la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto. Io sto bene e non dovete preoccuparvi. Non cambierei per nulla al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui sono, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo". Poi i ringraziamenti a tutti coloro che le sono stati vicini in questi anni, dalla madre sempre presente ai medici. E ancora: "L'universo funziona nei modi più dolorosi e belli ma devo dire che se stai lottando, andrà meglio. Te lo prometto. Allontanati, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi", ha aggiunto dicendosi grata alla vita e certa che ne sia valsa la pena per "questi oltre 100 giorni di Lyme, malattia cronica, trattamento con infezione, quasi 15 anni di sofferenza invisibile che mi hanno permesso di avere una vita piena d'amore".

Quanto alle foto scelte che la mostrano alle prese con flebo durante le cure: "Ho cercato di scegliere le foto più positive che potevo perché, per quanto sia stata dolorosa questa esperienza, il risultato è stata l'esperienza più illuminante della mia vita piena di nuovi amici, nuove visioni e un nuovo cervello", ha aggiunto, assicurando di tornare sui social quando sentirà di farlo. "Tornerò quando sarò pronto. Mi mancate tutti tanto", ha concluso Hadid nel suo post che ha raggiunto i like di oltre 2,3 milioni di follower e migliaia di commenti di auguri.

Cos'è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme è una sindrome multisistemica che può interessare diversi organi e tessuti: cute, articolazioni, sistema linfatico, sistema nervoso centrale e periferico, sistema cardiovascolare e, in misura minore, muscoli, occhi, reni e fegato. L'infezione colpisce pelle, articolazioni, sistema nervoso e organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi, persistenti e, se non viene curata, diventa cronica.

Il principale problema è che diagnosticarla è molto complesso. Innanzitutto perché i primi sintomi della malattia sono intermittenti e mutevoli e gli esami di laboratorio non sono sempre in grado di confermare o escludere in modo definitivo la malattia.

Aver contratto l'infezione, peraltro, non equivale a sviluppare immunità, quindi si può incappare più volte nella malattia. Malattia che all'inizio si manifesta con una macchia rossa che si espande lentamente. Entro qualche settimana (in qualche caso mesi), si possono sviluppare disturbi neurologici che possono comportare da dolori articolari e muscolari a meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite. I sintomi sono fluttuanti e possono durare per mesi. Nell'ultima fase della malattia, anche dopo anni dall'infezione, si possono sviluppare artrite cronica e alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico, della cute e dell'apparato cardiovascolare.