Cristina D'Avena: "Berlusconi è sexy e intrigante"

Mentre Silvio Berlusconi convola a (simboliche) nozze con Marta Fascina, Cristina D'Avena ne tesse le lodi. E non solo in quanto politico, ma anche in quanto uomo. A precisa domanda del giornalista che gli chiede chi è un uomo della politica che trova affascinante, D'Avena non esita e risponde: ''Ho conosciuto il grande Silvio Berlusconi, è un uomo non soltanto sexy, ma anche estremamente affascinante e intrigante. Ero una ragazzina quando lo incontrai: è una persona straordinaria e dolce''.

E' la confidenza di D’Avena a Igor Righetti durante il suo passaggio a L’autostoppista in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio. Questa settimana saliranno a bordo dell’auto più famosa d’Italia anche Massimo Boldi, Mago Forest, Giulio Basoccu, Marco Castoro, Giorgio Porcino, Serena Brancale, Federico Coccia e Dante Caserta e Lorenzo Castelluccio.