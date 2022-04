Belve, Francesca Fagnani fa i nomi di chi ha rifiutato l'intervista

A qualche giorno dall'ultima puntata del ciclo di interviste ormai cult della tv italiana, Francesca Fagnani ha fatto un bilancio di questa stagione di Belve, segnata da un successo confermato anche dalla piattaforma di RaiPlay. Commenti sull'esperienza professionale, sugli ospiti giusti che hanno contribuito alla riuscita del programma, sugli ascolti buoni nonostante la collocazione nella seconda serata inoltrata sono alcuni dei temi affrontati dalla giornalista nell'intervista a Rolling Stone durante la quale, tra i vari temi, è stato affrontato anche quello dei rifiuti, di coloro che, invitati, hanno detto no.

"C’è una lista lunga..." ha detto Fagnani: "Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come la Lamborghini". Qualche nome che avrebbe voluto? "Sono sempre i soliti nomi (...) Poi me ne faccio una ragione, non è che piango, eh. La Golino, la Morante… io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante".

Francesca Fagnani si dice "felicissima" per il successo di questa stagione di Belve. "Si può fare sempre di più, ma sono contentissima di come è andata" ha affermato parlando del programma in onda il venerdì su Rai2 dopo il primo passaggio su Nove con cui era scaduto il contratto: "Poi sono passata in Rai e, visto che il format è mio, l’ho proposto e ho avuto l’opportunità di farlo. Si tratta di un miglioramento, di un upgrade".

Belve, gli ospiti dell'ultima puntata

Venerdì 22 aprile ospiti dell'ultima puntata a partire dalle 22.55 sono Teo Teocoli, Rita Rusic e la campionessa paraolimpica Martina Caironi. Il programma tornerà poi venerdì 29 aprile con "Belve Cult", il meglio della nuova stagione.

Teo Teocoli, dismessi i panni dei suoi personaggi più famosi, confida a Francesca Fagnani alcuni aspetti poco noti e più autentici del suo carattere. Teocoli chiarisce alcuni aspetti della sua lite con Adriano Celentano, che ha posto fine a un'amicizia durata 60 anni e ricorda alcuni momenti dolorosi della sua infanzia, per raccontare, infine, dei suoi amori, in particolare Loredana Bertè e Mia Martini. Rita Rusic ripercorre la sua vita, ricordando l'infanzia difficile, gli inizi come attrice e il famoso matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, con il quale ha dato vita anche a un ménage professionale, diventando, infatti, una importante produttrice. Matrimonio, tuttavia conclusosi in tribunale con strascichi legali. La Rusic, poi, spiega i motivi che la legano al suo attuale fidanzato, Cristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei.

Infine l'atleta paraolimpica nonché campionessa olimpionica, Marina Caironi si racconta ricordando l'incidente in moto, la perdita della gamba, la sua sofferenza inziale nonché la forza, fisica e mentale, che le ha permesso non solo di rialzarsi ma di vincere due medaglie d'oro e tre d'argento ai recenti Giochi paralimpici. Un'intervista intensa e confidenziale, dove si toccano aspetti personali e poco noti della sua vita, come il rapporto con l'affettività e altri, invece, più tecnici come la questione doping tra gli atleti paraolimpici.