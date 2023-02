Wanda Nara a Belve: "Io e Mauro Icardi stiamo insieme, sempre stati una famiglia"

Wanda Nara è tra gli ospiti che inaugurano la prima puntata di Belve, in onda martedì 21 febbraio, su Rai Due, in prima serata. L'agente di calcio argentina, influencer e modella si è raccontata a 360 gradi a Francesca Fagnani, assicurando che, al di là dei tira e molla, delle accuse di tradimenti e delle ipotesi di separazione, oggi procede sereno il matrimonio con Mauro Icardi, al suo fianco anche in occasione dell'intervista negli studi televisivi.

"Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita" dice la donna nella clip diffusa dall'ufficio stampa Rai come anteprima di quanto andrà in onda domani.

Riguardo le avances ricevute da Keità Baldè, attaccante dello Spartak Mosca, Wanda Nara ha affermato: "A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l'altra donna". Il riferimento, evidentemente, è a Simona Guatieri, moglie del calcialtore, che sui social si è rivolta a Wanda Nara con l'appellativo di "wacca".

"La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio.

Ospiti della prima serata: @Ignazio_LaRussa, Anna Oxa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Nello studio nuovo ci sarà anche il pubblico".@francescafagnan conduce #Belve pic.twitter.com/fi7YXR1qv7 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2023

Le anticipazioni di Belve

Reduce dalla sua avventura al Festival di Sanremo, Francesca Fagnani inaugura la nuova stagione di Belve con altri ospiti: oltre a Wanda Nara, infatti, protagonisti delle interviste saranno Anna Oxa, Ignazio La Russa e Naike Rivelli.