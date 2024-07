Ben Affleck e Jennifer Lopez, in vendita la super villa con 24 bagni e 12 camere da letto: le foto

La crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sembra sempre più grande. I due hanno ufficialmente messo in vendita la loro super villa a Beverly Hills. L'avevano comprata solo l'anno scorso e di recente l'annuncio è stato reso pubblico. Si tratta di un'abitazione dal valore di oltre 60 milioni di dollari con 12 camere da letto, 24 bagni, palestra e ogni tipo di comfort in stile hotel di lusso tra cui rientrano anche "uno spazioso garage da 12 auto e un parcheggio per 80 veicoli ospitano il collezionista più esigente". La super villa si trova "arroccata in cima a un promontorio di cinque acri", inoltre è stato recentemente "ricostruito e ampliato" e "offre viste mozzafiato sulle montagne circostanti, creando uno scenario sereno per i suoi servizi senza pari".

L'annuncio è stato pubblicato dall'agenzia immobiliare di Santiago Arana che tratta solo immobili extralussiosi. Il magazine People ha parlato con l'agente immobiliare delle celebrità, Josh Flagg: "Generalmente, le persone non vendono la loro residenza principale un anno dopo averla acquistata, a meno che non ci sia un divorzio, una morte o qualche tipo di disperazione".

Divorzio sì o no?

Al momento non c'è certezza sul possibile divorzio, ma la scelta di vendere proprio la casa che hanno comprato insieme fa cadere un velo di preoccupazione sulle sorti del matrimonio tra Ben e Jennifer. A questo si aggiunge il trasferimento di Affleck in una casa che fosse più vicina a quella dei suoi figli, che vivono con la su ex moglie Jennifer Garner. Jennifer è venuta in Italia da sola per una vacanza in solitaria. Chissà se nelle prossime settimane avremo maggiori informazioni.