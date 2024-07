Nozze d'argento per Fabio Caressa e Benedetta Parodi: la festa, l'abito riciclato, il lancio del bouquet

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. Nozze d'argento per una delle coppie del piccolo schermo più amate e più longeve che, per questo grande traguardo, ha deciso di festeggiare insieme a famiglia e amici questa tappa fondamentale del loro amore. Una festa romanticissima, divertente e piena di sorprese che ha visto Fabio e Benedetta emozionatissimi proprio come quel giorno del 1999 in cui si sono detti "sì" per la prima volta.

I due, infatti, hanno riunito i familiari e gli amici più stretti in un party divertente, dolcissimo e pieno di emozioni dove Benedetta ha scelto di indossare, per il taglio della torta, lo stesso abito delle sue nozze con Fabio l'11 luglio del 1999: "Ho rimesso l'abito originale che avevo 25 anni fa. La cosa bella è che l'ho indossato con le mie amiche. L'ho rimesso, Eleonora e Diego mi hanno accompagnato, che emozione, è stato bellissimo", sono state le parole della conduttrice tv che ha raccontato tutti i dettagli del party sul suo profilo Instagram.

Emozioni, lacrime, gioia e soprattutto amore in questa festa che ha visto Benedetta e Fabio ballare, coccolarsi, tagliare la torta, fare il lancio del bouquet e dichiararsi ancora una volta quanto si amino. E poi ancora aperitivo al tramonto, risotto, musica, buffet, stand di gelato, balli, spadellate di ravioli fatte dalla stessa Benedetta, il tutto per una festa unica e speciale.

E su Instagram un post che li vede insieme, mentre tagliano la torta delle nozze d'argento e, ancora una volta, si definiscono l'uno l'amore della vita dell'altra, da ben 25 anni.