Benedetta Rossi torna sui social: boom di like per il suo romantico Natale

Benedetta Rossi interrompe la pausa social che aveva annunciato ai follower nelle scorse ore e augura a tutti un buon Natale insieme al marito Marco Gentili. Tre le foto scelte per l’occasione, tutte incentrate su un momento di tranquillità casalinga trascorsa insieme all’uomo della sua vita, a cui sta dedicando il tempo necessario per rinvigorire un rapporto ultimamente fiaccato dalla routine lavorativa.

“Io, Marco, Cloud e gli Gnomi vi auguriamo un sereno Natale”, scrive a corredo della rassegna la food influencer più famosa della rete che regala ai fan il suo sorriso più bello davanti al calore di un camino acceso e all’albero addobbato a festa. Stessa gioia negli occhi del marito Marco, intento a coccolare l’amatissimo cane Cloud in un’atmosfera apprezzatissima dagli utenti che, in pochi minuti, hanno riversato migliaia di auguri alla splendida coppia. Ritratti nella cornice di un ambiente intimo e famigliare, i due appaiono sereni e felici, a conferma del beneficio apportato da una pausa lavorativa che fortifica i legami più importanti.

Benedetta Rossi: "Mi fermo, devo ricostruire il rapporto con mio marito Marco"

Nelle scorse ore Benedetta Rossi ha annunciato ai follower che si fermerà prendendosi un momento di pausa. "É stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me", ha spiegato la food influencer da milioni di fan, rivelando l'intenzione di ritrovare serenità accanto al marito Marco Gentili che negli anni è diventato anche suo partner professionale (infatti, è CEO e fondatore della società che gestisce gli affari di Benedetta, la MAUI Media Srl, titolare del trattamento dei dati personali del sito Fatto in casa da Benedetta). I due, legati sin dai tempi dell'università, si sono sposati per la prima volta nel 2009, poi ancora nel 2019, quando hanno rinnovato le promesse.

Un legame lungo e solido quello di Benedetta e Marco che di certo saprà trovare nuova forza in queste feste di fine anno trascorse insieme senza altri impegni se non quello di dedicarsi l’uno all’altra.