Benedetta Parodi: "Mai diete drastiche". E rivela cosa mangia per tenersi in forma

Il prossimo 6 agosto Benedetta Parodi compirà 50 anni. Un’età importante per la conduttrice, volto di diversi programmi televisivi nei quali spicca per il suo carattere solare ma anche per un invidiabile aspetto fisico valorizzato da abiti mai banali. La cucina è il tema attorno al quale gravita il suo lavoro di presentatrice e di autrice di libri, passione che sa bilanciare bene con l’altrettanta importanza che ricopre il cibo nella sua vita. Ma come fa a mantenersi in forma?

“Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose” racconta al settimanale Confidenze: “Per esempio un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”. La conduttrice spiega di aver preso l’abitudine di concedersi porzioni piccole senza negarsi nulla, insomma, e che almeno due giorni alla settimana, soprattutto nei periodi in cui tende ad esagerare come durante le feste, mangia meno.

Lo sport per Benedetta Parodi

Frutta, verdura e formaggi magri sono gli alimenti preferiti da Benedetta Parodi quando sente di aver esagerato a tavola, mentre evita carboidrati, la carne o il pesce. Ma accanto all’attenzione a tavola, la conduttrice pone sempre e con costanza l’attività fisica, la corsa soprattutto, toccasana per il corpo e pure per l’umore, già allietato dalla sua numerosa famiglia composta dai figli Matilde, Diego ed Eleonora nati dall’amore per il marito Fabio Caressa.