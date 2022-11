Benedetta Parodi e Fabio Caressa insieme da 25 anni: "Il segreto? Mai stare in pigiama o in tuta"

Era il 1997 quando una giovane giornalista appassionata di cinema e un altrettanto giovane giornalista con la passione per il calcio si conoscevano nella sede di Telepiù, l'emittente che ha preceduto Sky. Benedetta aveva 25 anni, Fabio 29 e allora erano ancora ignari che sarebbero diventati una delle coppie più belle e durature del piccolo schermo e due vip di cui tutti avrebbero conosciuto il nome. Oggi Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno rispettivamente 50 anni e 55 anni e sono insieme da ben 25 anni di cui 23 da marito e moglie. Il loro amore non è nato con un colpo di fulmine ma si è sviluppato nel tempo, partendo da una conoscenza e trasformandosi, poi, in una bellissima storia d'amore. I due, in un'intervista al Corriere della Sera hanno raccontato i segreti del loro amore duraturo e qualche dettaglio inedito sulla loro vita insieme.

A fare avvicinare i due inizialmente fu il cinema, grande passione di Benedetta che rivela:" Avevo sempre bisogno di qualcuno che mi accompagnasse a vedere i film su cui poi lavoravo. Fabio venne a vedere Romeo e Giulietta con Di Caprio con me ma solo perché aveva altre mire". "Ci abbiamo messo un mese a capire cosa volevamo - ha poi aggiunto Fabio - e dopo dieci giorni, vivevamo già insieme".

Se il loro amore è preso da esempio da tantissime persone, i due rivelano che nella loro coppia il romanticismo non è stato un elemento importante, neanche quando hanno deciso di sposarsi. "È stata una cosa pragmatica - rivela Benedetta - vivevamo insieme, lui diceva sempre "dai sposiamoci" e io "ma no". Poi un giorno, ho risposto: "Ok, dai". Ma anche se i due hanno deciso di bandire il romanticismo dal loro matrimonio nel 1999, lo hanno riversato tutto nel rinnovo delle promesse che si sono fatti, alle Maldive, in occasione del ventesimo anniversario di nozze alla presenza loro tre figli, Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009).

"È stato bello rivedere il nostro sì attraverso gli occhi dei ragazzi. Eravamo partiti prendendola a ridere, invece, là, eravamo tutti commossi".

Qual è, dunque, il segreto di un amore duraturo secondo la Parodi e Caressa? Lo svela lui stesso che spiega: "Il segreto è accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori. Le coppie vanno avanti se riescono a parlarsi e affrontare subito i problemi, altrimenti una cosa piccola diventa un mostro”. Oltre a questo, però, c'è anche un altro "trucchetto": "Abbiamo fatto il patto del pigiama, mai stare in pigiama o in tuta".