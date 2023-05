Ritocchino al naso per Benedetta Parodi? Le foto prima e dopo

Benedetta Parodi potrebbe essersi sottoposta a un secondo intervento di rinoplastica, la supposizione nasce dall'osservazione dei molti contenuti che Parodi condivide su Instagram. La conduttrice anni fa parlò dell'intervento di chirurgia plastica al quale si sottopose e affermò che se avesse potuto tornare indietro non lo avrebbe rifatto. "Mi sono rifatta il naso, ma mi sono pentita - spiegò Parodi al settimanale Gente -, perché non è venuto come avrei desiderato. Anzi l’hanno rovinato. Avevo problemi di polipi, così ho pensato di unire l’intervento medico e quello estetico. Ma non lo rifarei".

Durante quell'intervento fu limata una gobbetta e poi assottigliata la cartilagine, ma quest'operazione non ebbe il risultato richiesto, per questo adesso Benedetta potrebbe aver deciso di intervenire nuovamente, forse non con un'operazione vera e propria ma con un rinofiller, un intervento molto meno invasivo. In alcune foto il naso sembra avere una linea più omogenea, ma al momento la conduttrice di Bake Off non ha dato alcuna informazioni in merito, chissà se deciderà parlarne.