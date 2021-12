"Non mi fà dì cose". La 23enne Benedetta Porcaroli conferma la storia con Scamarcio

L'amore non ha età. E' il classicone che viene in mente di fronte alla nuova love story tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, i due bellissimi del cinema italiano, rispettivamente 42 e 23 anni, che si sono innamorati su un set, come nella migliore delle tradizioni, e che ora convivono "probabilmente".

Dopo pettegolezzi sussurrati e poi confermati dal primo scatto di un bacio immortalato dai paparazzi, oggi è la giovane attrice ad essere inchiodata ai fatti dalle domande di un giornalista. E così, la protagonista di Baby ammette la liason. "Sì, stiamo bene assieme", dice incalzata sul tema. Tutto confermato, insomma. La storia c’è. Così come in passato nella sua vita c'è stato l'amore per il regista Michele Alhaiquee, stavolta 41enne. Ed ecco allora la più classica delle domande rivolte dalla giornalista, ovvero se ha un debole per gli uomini più maturi, che ottiene la meno classica delle risposte: "Non mi fa’ dì cose", replica in romanesco l'interprete dagli occhi di ghiaccio.

Tolto il tema della differenza d'età, però, indagare ulteriormente resta impraticabile, poiché Benedetta si chiude a riccio di fronte alle domande. C'è una convivenza in corso? "Probabilmente", dice schiva.

Il primo incontro si ricostruisce dai rumors e non dalle confessioni dei protagonisti. Da quel che risulta, la conoscenza sarebbe avvenuta lo scorso anno, più precisamente nell’ottobre 2020, quando hanno condiviso il set del film La scuola cattolica (dove era presente anche Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e la storica ex di lui Valeria Golino, oggi un'amica). Poi un secondo set, L'ombra del giorno, e le luci dell'amore.

Se sarà l'alba di un nuovo inizio o un fuoco di paglia non è dato sapere. Di certo c'è che, insieme, i due si lasciano alle spalle una vita ormai passata. Lei, una carriera tutta in ascesa, chiude così le porte all'ex Alhaiquee, mentre lui saluta la manager inglese Angharad Wood, sua ex moglie dalla quale solamente un anno e sei mesi fa ha avuto la figlia Emily.