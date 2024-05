Benedetta Porcaroli sul fidanzato Riccardo Scamarcio: "Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica"

Benedetta Porcaroli compirà 26 anni il prossimo 11 giugno, ma già alle spalle ha una carriera ricca di esperienze in tv come al cinema. L'ultima è quella che la vede nel ruolo della Vergine Maria nel film Il Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti. Il tema trattato, il rapporto con la religione e anche con i social, sono stati affrontati in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dove non è mancato un accenno alla sua relazione con Riccardo Scamarcio, collega più grande di lei di 18 anni, con cui ha trovato un equilibrio al di là della differenza d'età.

Proprio parlando della maternità, argomento trattato nel film, Porcaroli ha ammesso di pensarci: "Mi affascina tantissimo l'idea, la trovo un'esperienza psichedelica quella di diventare madre. Avere un figlio penso renda la vita più completa, è in grado di sbaragliare tante cose che fanno perdere energia e tempo", ha spiegato, "Ho incontrato quasi solo persone nella mia vita - e ne incontro tante - che mi dicono "Mi raccomando, non fare i figli, pensa alla carriera". C'è questa sorta di terrorismo nel mondo di oggi che sinceramente un po' mi dispiace. Sento il terrore dell'horror vacui dopo i figli. Invece conosco tante persone che hanno fatto tanti figli da molto giovani. Non so se sono pronta ma sento che è qualcosa che fa parte di me. Quando succede e se succede sfugge al mio controllo". Ed è stato allora che ha accennato al fidanzato. Chiedendole se le piacerebbe che succedesse con l'uomo che è il suo compagno, l'attrice ha risposto: "Mi piacerebbe che avvenisse con l'uomo che amo, come dice la mia Maria, non per mano di un Dio. Per me i figli sono una diretta conseguenza dell'amore, dunque mi auguro che succeda là dove questo sentimento comanda. Nel trailer della mia vita da madre con i figli che da sempre mi immagino, è così".

Le generazioni che la dividono dal suo compagno sono parecchie, ma questo per lei non è un problema: "Sono abituata, lavoro fin da piccola e quindi riesco a fare questo passaggio un po' drastico dall'avere una stabilità con gli adulti ad averla con i miei coetanei", ha ammesso, "Mi sono sempre mossa in queste due fasce. Sono cresciuta con gli amici dei miei genitori e il mondo adulto mi ha sempre affascinato. Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è... un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due".