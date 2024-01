Benedetta Porcaroli conferma il ritorno con Scamarcio, ma l'hanno beccata con Castellitto: "Limonavano in hotel"

Se la notizia venisse confermata sarebbe il triangolo amoroso più affascinante del cinema italiano di oggi. Per il momento, invece, restano soltanto rumors, ma altrettanto bollenti. Tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è tornato il sereno, come ha fatto sapere l'attrice, che in un'intervista a Vanity Fair ha confermato il ritorno di fiamma con il collega dopo quasi 2 anni di lontananza: "Tutto bene, l'amore è amore".

Peccato, però, che a fare capolino nella loro storia sarebbe proprio un ex flirt di lei, con cui recentemente ha lavorato gomito a gomito sul set. Stiamo parlando di Pietro Castellitto, che l'ha diretta nel film Enea, appena uscito nelle sale. I due hanno avuto una fugace relazione tempo fa, ma entrambi assicurano sia ormai sepolta. "Ci vogliamo bene, ma è tutto finito" aveva tagliato corto l'attrice in un'altra intervista, e invece qualcuno giura il contrario.

Il sito Dillinger News pubblica il messaggio ricevuto da un lettore, che ha commentato con stupore la notizia del ritorno di fiamma tra Scamarcio e Porcaroli: "Ma non è vero! Sta con Castellitto, o gli fa le corna con Castellitto. Erano all'hotel Me II Duca a Milano, la scorsa settimana, accanto a me a fare colazione e limonavano di mattina". Una soffiata non confermata, certo, che però fa tremare la coppia ritrovata.