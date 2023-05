Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: "La sua cucina è troppo popolare? Gastrofighetti, avete stancato"

Sta facendo molto discutere l'ultimo video di Benedetta Rossi, quello in cui l'influencer sottolinea di vivere una sorta di discriminazione da parte dei colleghi per via del tocco "popolare" che hanno le su ricette. Ed oggi a difenderla arriva Antonella Clerici, conduttrice che alla cucina ha legato il suo volto ormai da anni, e che decide di spezzare una lancia in suo favore nel corso dell'ultima puntata di "È sempre mezzogiorno" su Rai Uno.

"Questi gastrofighetti hanno stancato - esordisce Benedetta - Non se ne può più. La cucina non deve essere snob, ma pop. E a Benedetta Rossi vorrei dire una cosa: quando ho fatto Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me, ma soprattutto c'è stato un cantante che disse 'non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo'. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo. Ed evviva la cucina in tutte le sue versioni".

"Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Attraverso la cucina passa tanta cultura, e voi radical chic non lo avete capito", è infine la conclusione della presentatrice Rai.

Il caso Benedetta Rossi è cosa nota. Nella giornata di ieri la cuoca italiana più famosa dei social ha pubblicato un video in cui lamentava un atteggiamento offensivo da parte di alcuni "articolisti in cerca di click" e da parte di colleghi influencer e creator di cucina. Al centro del dibattito, la cosiddetta "categorizzazione sul cibo" più o meno popolare: qualcuno critica l'utilizzo di prodotti economici, come la pasta sfoglia pronta o il tonno in scatola, per la realizzazione delle sue ricette: "Per qualcuno quei 20 centesimi risparmiati sul tonno che voi disprezzate fanno la differenza", ha risposto lei. E le sue parole hanno trovato l'approvazione di migliaia di follower concordi nell'esprimerle il loro sostegno.