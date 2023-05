Benedetta Rossi furiosa: "Questa volta mi hanno fatto davvero inca**are". Il video è durissimo

Abituati a vederla sempre serena e solare, stavolta i follower di Benedetta Rossi si sono trovati spiazzati davanti all'ultimo video che ha espresso ira, rammarico e - come ha detto lei stessa - "disgusto".

"Sono riusciti davvero a farmi inca**are e ce ne vuole tanto, non mi arrabbio mai. Hanno superato il limite. Ho la sensazione di disgusto" dice la nota foodblogger e conduttrice del programma di cucina Fatto in casa da Benedetta nell'ultimo filmato social. Il motivo sono i commenti negativi degli utenti che, racconta, non si limitano a criticare lei che farebbe una cattiva informazione sul cibo, ma anche le persone che la seguono, "persone normali" - scrive nella didascalia - "che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione".

"Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo", aggiunge. E ancora: "Ultimamente è arrivata la tendenza della “critica culinaria snob con offese incluse”, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso.

Forse è ora di smetterla!".

Nel video Benedetta Rossi ha proseguito addentrandosi nei motivi della sua rabbia, dovuti all'atteggiamento con cui qualcuno critica l'utilizzo di prodotti economici, come la pasta sfoglia pronta o il tonno in scatola, per la realizzazione delle sue ricette: "Per qualcuno quei 20 centesimi risparmiati sul tonno che voi disprezzate fanno la differenza", ha detto. E le sue parole hanno trovato l'approvazione di migliaia di follower concordi nell'esprimerle il loro sostegno.