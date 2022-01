Benedetta Rossi è tornata a casa dopo il delicato intervento

Benedetta Rossi è stata dimessa oggi dall'ospedale, dove pochi giorni fa si è sottoposta a un delicato intervento alla schiena, ed è finalmente tornata a casa. L'operazione è riuscita e le sue condizioni sono buone, riesce a stare in piedi e a camminare, anche se è ancora debole e ora dovrà affrontare un periodo di convalescenza abbastanza lungo per rimettersi definitivamente in forma.

Accanto a lei il marito, Marco Gentili, e il cane Cloud, che a casa non la lascia un attimo sola. "Eccomi finalmente in piedi, o quasi" ha scritto su Instagram, dove ha pubblicato l'ultima foto scattata dall'ospedale prima delle dimissioni, aggiornando i follower: "Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh sì, ci metterò un po' ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette". Benedetta ha ricevuto un affetto straordinario in questi giorni e non smette di ringraziare i suoi fan: "Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come si fa con una cara amica - scrive ancora - Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l'ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai".

Tra le storie, il marito la riprende mentre si alza da sola, cammina e fa addirittura le scale. Ci vorrà tempo, come ha fatto sapere, ma la sua forza e l'inguaribile ottimismo renderà certamente tutto più semplice, insieme al calore di casa e a quello indescrivibile che arriva dai social, la sua seconda famiglia.

Benedetta Rossi: il matrimonio con Marco Gentili e il successo

Dal 2009 Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentile, fondatore della Mauri Media srl, che si occupa degli aspetti promozionali della carriera della moglie. Nel 2003 la coppia ha aperto un agriturismo, poi chiuso nel 2020. Arrivando dalla cucina semplice e casalinga della nonna, Benedetta non si definisce mai "chef", ma ha ormai grandi amici all'interno del mondo della gastronomia, come il 're' dell'impasto della pizza Gabriele Bonci. Oltre a 4 milioni di follower.