Come sta Benedetta Rossi dopo l'intervento, le prime parole dall'ospedale

"E' andata". Benedetta Rossi tranquillizza amici e fan su Instagram al risveglio dall'operazione. La food influencer si è sottoposta a un delicato intervento alla schiena programmato da tempo, ma non ha mai specificato di che problema si trattasse.

"L'intervento è riuscito" ha scritto - accanto a una foto dal letto d'ospedale, con la flebo ancora attaccata alla mano ma il pollice alzato -, tranquillizzando i follower in apprensione da giorni: "Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento". Ancora affaticata, Benedetta Rossi ha voluto subito aggiornare chi la segue sulle sue condizioni di salute e ora, come aveva già anticipato, si prenderà un periodo di pausa per la convalescenza.

Accanto a lei il marito, Marco Gentili, che si accoda nei ringraziamenti scritti nelle storie: "Ci teniamo tantissimo ad esprimere la nostra gratitudine per tutto l'affetto che stiamo ricevendo. Era già capitato in altre occasioni, ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo vitualmente, si possa creare un legame così vero e profondo. La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli - si legge infine - Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile non ci sentiamo mai soli. Grazie".