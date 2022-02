Benedetta Rossi racconta la convalescenza dopo l’intervento

Prosegue con successo la convalescenza di Benedetta Rossi, tornata sui social per condividere coni follower i grandi passi avanti dopo l’intervento subito tre settimane fa. Sui social la foodblogger più seguita dei social e del piccolo schermo è stata ripresa dall’inseparabile marito Marco Gentili raggiante per aver guidato l’auto per la prima volta dopo lo stop forzato dettato dall’operazione alla schiena. Poi, ancora, ecco raccontarsi ai fan in una bella giornata di sole, ottimista per i risultati di una convalescenza che sta affrontando con l’aiuto di un fisioterapista.

“Ogni volta che viene mi trova sempre meglio” ha confidato parlando dello specialista e degli esercizi fisici messi in atto per rimettersi pienamente in sesto. Tra loro anche quello di stare in equilibrio su un tappetino con una gamba sola e gli occhi chiusi: “Serve ad attivare inconsciamente i muscoli che sorreggono la schiena. Il cervello deve imparare ad attivare i muscoli messi a riposo” ha aggiunto ancora per poi mostrarsi alle prese con l’esecuzione tutt’altro che semplice a cui anche il marito si è sottoposto davanti all’obiettivo dello smartphone.

La carriera e la vita privata di Benedetta Rossi

Diventata fenomeno del web con il canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta”, Benedetta Rossi è oggi una delle foodblogger più seguite e amate del nostro paese. Conduttrice dal 2018 di Fatto in casa per voi – il suo programma in onda su Real Time e Food Network – Benedetta è anche scrittrice di successo e i suoi libri vantano un totale di oltre un milione di copie vendute.

Dal 2009 Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentile, fondatore della Mauri Media srl, che si occupa degli aspetti promozionali della carriera della moglie. Nel 2003 la coppia ha aperto un agriturismo, poi chiuso nel 2020. Arrivando dalla cucina semplice e casalinga della nonna, Benedetta non si definisce mai “chef”, ma ha ormai grandi amici all’interno del mondo della gastronomia, come il “re” dell’impasto della pizza Gabriele Bonci.