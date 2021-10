Benedetta Rossi e il marito, fuga d'amore lontano da tutti: le foto dall'Islanda

Un po' di meritato relax. E' quello che si sta ritagliano Benedetta Rossi in vacanza in Islanda insieme al marito Marco Gentili. Attualmente in onda su Real Time e Food Network con i suoi programmi di cucina, la food influencer più amata della rete (quasi 4 milioni i follower su Instagram) ha deciso di ritagliarsi un viaggio lontano da tutto e da tutti al termine di un periodo professionale particolarmente intenso. A casa è rimasta solo la piccola Cloud, cagnolina amatissima dalla coppia.

La vacanza di Benedetta Rossi e marito

"Domani partiamo per l’Islanda", ha annunciato nei giorni scorsi Benedetta. "Dopo quasi due anni è finalmente ora di fare le valigie per un bel viaggetto. Siamo tutti contenti tranne uno", ha poi aggiunto in riferimento al cagnolino adottato ormai un anno e mezzo fa (dopo la scomparsa dell'adorata Nuvola, come ricorderanno i fan della cuoca). Al via dunque la vacanza, che porta in giro anche i follower: giorno dopo giorno, infatti, l'influencer sta raccontato le giornate vissute accanto al marito.

Ieri è stata la volta dell'itinerario denominato Golden Circle, ovvero una gita tra i paesaggi più suggestivi dell'Islanda, puntellati di Gheiser e cascate. Sette i grandi percepiti dalla coppia: "Fa quasi caldo", scherzano con i fan. Oggi è tutto da scoprire.

La crisi di coppia

Una serenità ritrovata quella di Benedetta e Marco, insieme da oltre vent'anni, sposi per ben due volte e complici anche sul lavoro, dove lui la supporta nelle attività social (è CEO e fondatore della società che gestisce gli affari di Benedetta, la MAUI Media Srl, titolare del trattamento dei dati personali del sito Fatto in casa da Benedetta, ndr). Ritrovata perché, nei mesi passati, e in particolare a dicembre 2020, la cuoca di Altidona (provincia di Fermo, nelle Marche) aveva raccontati di vivere un momento particolarmente delicato dal punto di vista sentimentale.

"Ho bisogno di stare da sola con Marco - aveva raccontato all'epoca - Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si e? stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti e? piu? vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme".

Benedetta Rossi oggi

La pausa è evidentemente servita: oggi la coppia sorride nella sua fuga d'amore sotto il cielo d'Islanda. E, di pari passo, prosegue anche il successo professionale: ex proprietaria di un agriturismo ad Altidona, dove vive tuttora, Benedetta negli ultimi anni è diventata la regina di video content creator in rete, con l'astronomica cifra di 150 milioni di views sui social: le sue ricette sono in assoluto le più seguite.

In basso, le foto delle vacanze di Benedetta Rossi e il marito