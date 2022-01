Benedetta Rossi si ferma, deve sottoporsi a un intervento delicato: "Sono preoccupata"

Apprensione per Benedetta Rossi. L'amatissima food influencer ha fatto sapere sui social che si prenderà un periodo di pausa perché deve sottoporsi a un delicato intervento programmato da tempo.



Un'operazione alla schiena, anche se nel post su Instagram non aggiunge molto di più riguardo le sue condizioni di salute: "Eccomi qua mentre cerco di sorridere a Marco (suo marito, ndr) che mi scatta una foto. E' un sorriso un po' forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato - ammette - ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile".

Sono tanti i messaggi d'affetto e di incoraggiamento che le stanno arrivando da parte di amici e fan, e certamente un calore simile la aiuterà ad affrontare l'intervento e la convalescenza. Accanto a lei c'è il marito, Marco Gentili, con cui ha ritrovato la serenità dopo una piccola crisi attraversata meno di due anni fa. A minare la coppia, come spiegò lei, furono proprio i troppi impegni lavorativi e anche in quell'occasione Benedetta Rossi si fermò per un po' di tempo: "Ho bisogno di stare da sola con Marco - aveva dichiarato sempre sui social, dove conta oltre 4 milioni di follower - Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche 'colleghi di lavoro'. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si e? stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti e? piu? vicino. Gli voglio un bene dell'anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po' con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po', di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme". Missione compiuta. E ora sarà Marco a coccolarla e a prendersi cura di lei nei prossimi mesi, prima di rivederla sui social con le sue apprezzate ricette.

Il post di Benedetta Rossi