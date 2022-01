Benedetta Rossi dopo l'intervento: "Un taglio di 15 centimetri, sento delle fitte"

Benedetta Rossi è tornata a casa ed è felicissima. È il marito Marco Gentili a farle video e foto per aggiornare i fan e questa mattina oltre a fare il punto su come si senta, l’ha presa in giro per i capelli sporchi, ovviamente con amore, non con cattiveria.

“Che bello fa colazione a casa, è una bella sensazione” queste le prime parole di Benedetta con il viso più rilassato e disteso. “Ha bisogno di uno shampoo il mio amore” ha subito scherzato Marco, ma Benedetta ha prontamente risposto: “Ho chiamato zia Rossella che ha il lava-teste e tra oggi e domani viene a lavarmi i capelli”.

L'operazione alla schiena: un taglio di 15 centimetri

Il marito poi le chiede come sta: “Eh fa male sono, 15 cm di taglio, mi sento insicura quando mi giro siccome sento delle fitte e quindi dico fammi andare piano, l'intervento è stato venerdì. Però stanotte ho dormito”.

“Eh ma c'ero io vicino a te ti sentivi sicura, amoruccio” ironizza ancora Marco Gentili, “Sì sì, dai un pochetto sì” ha risposto Benedetta con il sorriso. “Dai che ti rimetterai presto e protrai tornare a portarmi il caffè a letto” ironizza per strapparle un sorriso, i due quindi scoppiano a ridere e poi Benedetta esclama “Stacca”.

Gentili, nelle storie successive, ha continuato a prenderla in giro per i capelli e così Benedetta gli chiede: ”Ma non c'ha niente di meglio da fare? Una bella passeggiata con Cloud (il cane) no?”. Marco però è incontenibile e quindi pubblica dei fotomontaggi in cui Benedetta ha dei capelli simili a Jared Leto, Zac Efron, un pony e altri ancora. Benedetta quindi prende in mano la situazione e, tra una risata e un rimprovero al marito, richiama zia Rossella per chiederle di andare in giornata a lavarle i capelli.

La food blogger più amata d’Italia sembra stare bene e come lei stessa ha detto, rassicurando i suoi fan, ci vorrà un po’ di tempo ma tornerà con le sue ricette.