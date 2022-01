"So di dover essere forte". Benedetta Rossi scrive al marito prima del ricovero

Benedetta Rossi scrive al marito prima del ricovero. E ai suo follower. Per le prossime ore, infatti, i suoi quattro milioni di sostenitori non la vedranno comparire come di routine via social. Il motivo è da ricercare in un "intervento delicato" a cui la food influencer deve sottoporsi. Prima di finire sotto i ferri, però, la cuoca e conduttrice decide di lasciare su Instagram un messaggio di ringraziamento al marito Marco Gentili, sempre vicino, e ai telespettatori. Una foto in cui abbraccia lo storico compagno di vita, sorride in camera, e scrive: "Foto pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!".

Poco dopo, poi Benedetta condivide uno screenshot dell'ultimo messaggio inviato a Marco prima dell'ingresso in sala operatoria. "Vado, ti voglio bene", gli scrive. E lui risponde: "Forza".

Non è chiaro quali siano i problemi di salute che affliggono Benedetta, né la creator ha mai fatto cenno ad una malattia precisa. Di certo c'è che le complicazioni riguardano la schiena, anche se i dettagli della patologia no sono chiari: "Tra un paio di giorni - scriveva giorni fa - mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile". Una discrezione, ed una trasparenza, apprezzati da chi la circonda. Oltre duecentomila i like in calce al post, arrivati come un auguri di pronta guarigione. Al suo fianco l'inseparabile Marco, compagno di un connubio sentimentale che va avanti dal 2009, e di una complicità anche professionale vista la collaborazione al successo della 49enne.