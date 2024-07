Benedetta Rossi e il marito spiegano i motivi dell'accordo con Mondadori: "Ecco cosa sta succedendo" (video)

"Sicuramente molti di voi avranno letto la notizia dell'accordo con Mondadori. Preferisco spiegarvi di pesona cosa sta succedendo, ora vi accenno, poi ve ne parlerò con Marco che è più bravo di me": ha esordito così Benedetta Rossi nella prima di una serie di storie Instagram postate dopo la pubblicazione del comunicato stampa che ha annunciato la vendita del 51% della società sua e del marito Marco Gentili a Mondadori Media. Dopo la notizia, mantenendo fede al rapporto di schiettezza con i suoi follower che l'ha sempre contraddistinta, la popolare foodinfluencer ha raccontato i motivi che hanno indotto lei e Gentili a prendere la decisione di siglare l'affare con l'importante gruppo editoriale.

"È un accordo che valutavamo da tempo, però volevo rassicurarvi perché per quanto riguarda noi non cambierà assolutamente nulla: rimarremo sempre Benedetta e Marco, quello che avete visto negli anni" ha proseguito Rossi: "Semplicemente ora saremo supportati da persone che conosciamo molto bene e che sentiamo come una famiglia dato che collaboriamo da più di otto anni. Noi rimarremo sempre liberi di fare le nostre scelte con lo stesso buon senso di sempre".

"Da anni non ci sentiamo più adeguati"

In seguito Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno parlato insieme ai follower. Lei ha ammesso come nei giorni scorsi fosse in ansia al pensiero che la notizia e quindi i loro nomi sarebbero stati al centro delle cronache: "Non siamo tanto abituati a stare sulle pagine dei giornali", hanno confidato. Poi la parola è passata al marito-socio: "Il comunicato di Mondadori ufficiale è molto dettagliato. Dal comunicato si capisce che c'è un accordo di anni, di incontri, confronti e trattative per creare una sinergia di lavoro importante da parte nostra e loro", ha affermato.

"Uno dei punti importanti dice che avremo massima autonomia e indipendenza, ma c'è anche un aspetto gestionale della società per cui dobbiamo ammettere che da anni non ci sentiamo più adeguati, le dimensioni che ha raggiunto la nostra realtà sono tali per cui noi non abbiamo le capacità necessarie per la gestione", ha continuato Gentili: "E anche se non abbiamo fatto vedere i momenti di sconforto, di difficoltà, dobbiamo dire che abbiamo commesso anche tanti errori anche abbastanza gravi con le persone e alcune scelte. Quindi è da tempo che cercavamo un partner che ci aiutasse sotto questo aspetto".

"Con Mondadori ci sentiamo molto più sicuri sotto questi aspetti", ha poi aggiunto Gentili. E ancora: "Da grandi opportunità derivano grandi responsabilità", ha detto ancora insieme a Benedetta: "Le grandi opportunità ce le avete date voi che ci avete sempre supportato aiutato e seguito, le grandi responsabilità sono nostre anche verso le persone che collaborano con noi e ci aiutano tutti i giorni. Sarebbe stato un peccato rovinare tutto solo per non ammettere di non essere più all'altezza di alcuni aspetti che stavano iniziando a penalizzare l'aspetto creativo. Secondo noi è la scelta più giusta". Infine la coppia ha concluso ribadendo ancora la certezza che resteranno quelli di sempre, gli stessi che i loro fan hanno amato e stimato negli anni.

Di seguito le storie Instagram di Benedetta Rossi e Marco Gentili

