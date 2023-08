Benedetta Rossi, il dolore per la morte dell'adorata zia: "Mi sento terribilmente in colpa"

Un grave lutto ha colpito Benedetta Rossi. La foodblogger e noto volto del programma televisivo Fatto in casa da Benedetta, ha annunciato la morte dell'adorata zia Giulietta che i suoi follower avevano avuto modo di conoscere entrando virtualmente a contatto con la vita famigliare della popolare influencer.

"Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo" ha esordito Benedetta Rossi in un post Instagram che ha raccolto le foto più significative dell'amata parente. "Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma tv e mancavo da quasi due settimane. Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perché era orgogliosa di me… ma non sono riuscita a raccontargliele di persona" ha aggiunto. Poi, ricordando l'altra dolorosa perdita avvenuta lo scorso dicembre: "Dopo nonna se n'è andato un altro pilastro della mia vita" ha proseguito, concludendo con un pensiero che esprime tutta la sua sofferenza: "Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco.

L'unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia".

Solo su Instagram Benedetta Rossi conta un seguito di 4,6 milioni di follower: tra loro in centinaia hanno lasciato un messaggio di condoglianze e di vicinanza in un momento così difficile.