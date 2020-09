Benedetta Rossi presenta il suo nuovo cane e ottiene mezzo milione di like

Se l'addio a Nuvola aveva collezionato mezzo milione di like, l'arrivo di Cloud non è da meno. Tutto ciò che Benedetta Rossi tocca diventa oro e persino l'arrivo in casa del nuovo cagnolino solleva clamore mediatico: 425mila 'mi piace' su Instagram per il musetto dell'amico a quattro zampe appena adottato dalla food influencer di Altidona e dal marito Marco.

Un primo piano di Cloud e la didascalia: "Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa... Loro non si vogliono far vedere perchè hanno un po’ gli occhi lucidi, ma più tardi vi racconterò di più". Tanto è bastato alla community della content video creator più seguita della rete per scatenare commenti e messaggi di benvenuto, oltre 40mila. Numeri che non stupiscono se si pensa alle cifre astronomiche raggiunte da Rossi, in cima alla classifica dei creatori di video di maggio con 120 milioni di visualizzazioni su YouTube e Facebook (in seconda posizione i Me contro Te, fermi a 44 milioni).

La scorsa settimana, con lo stesso trasporto, i follower di Benny avevano salutato per sempre Nuvola, storico ed anziano cane della coppia, avuto per 17 anni. "È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo - aveva scritto la cuoca della trasmissione di Real Time 'Fatto in casa per voi' - Con voi tutti ho sempre avuto un rapporto speciale e so già che immaginate come possa sentirmi in questo momento. Grazie a voi per essermi sempre vicini e scusatemi se non leggerò i vostri messaggi nei prossimi giorni, ma ho bisogno di stare un po’ sola, con i miei pensieri e con Marco, per tornare presto ad essere ancora e per sempre la Benedetta che tutti voi conoscete".