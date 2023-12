Benedicta Boccoli, l'annuncio in tv: "Il tumore è tornato, sto lottando di nuovo"

Nel video in alto, l'annuncio di Benedicta Boccoli

Ospite di Verissimo, Benedicta Boccoli ha annunciato il ritorno del tumore. Già cinque anni fa l'attrice aveva combattuto contro un cancro al seno, le cui cure si erano interrotte a giugno. Poi però una nuova doccia fredda: la malattia è tornata. L'annuncio oggi in tv di fronte a Silvia Toffanin.

"Non è facile", ha esordito l'attrice 57enne. "È tornato un piccolo tumore nell'altro seno, preso in tempo grazie alla prevenzione. Io infatti sto facendo campagna su questo tema. A luglio mi sono operata e adesso sono in radioterapia, non sto facendo chemioterapia, ho tutti i capelli. Nel problema, è un problema leggero, perché se l'avessi scoperto sei mesi dopo ora ero in chemio e avrei sofferto moltissimo. Io invece al mattino faccio le cure e alla sera lavoro e mi diverto". Quindi l'appello alla prevenzione: "Certo, poi è la seconda volta, non è facile. Ma sto benissimo. Non abbiate paura di andare a fare mammografia, né di scoprire qualcosa. Andate e controllatevi e non abbiate paura. Oggi una donna su sette sviluppa un tumore".