Benigno, insulti ignobili a Luxuria: "È un maschio! Anch'io ho i cog***ni, ma non uso il c**o"

Questo è ben oltre la polemica televisiva. La reazione di Francesco Benigno per la sua squalifica all'Isola dei Famosi aveva superato il limite da giorni - tra dirette social al vetriolo e post pieni di rabbia nei confronti della produzione e di Vladimir Luxuria - ma le ultime sparate dell'attore sono da azioni legali.

Bersaglio dei suoi insulti, ancora una volta, la conduttrice dell'Isola, che pubblica tutto sul suo profilo e promette: "Non me ne starò zitta". Luxuria ha postato lo screen di un messaggio di Benigno trovato in rete. "Hanno fatto male a riesumarti" ha scritto un utente, facendo esplodere l'attore: "Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque, senza piegarmi a 90, ma con le mie forze e abilità e senza né genitori né fratelli e sai perché? Perché ho anch'io i cog***ni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il c**o io".

Tanta la solidarietà che sta arrivando a Vladimir Luxuria in queste ore e in molti la invitano a ricorrere alle vie legali. Odio, violenza, omofobia, non manca nulla in quel messaggio, che adesso potrebbe costare molto caro a Francesco Benigno. In confronto la squalifica all'Isola è un bicchiere d'acqua fresca.