Perché si sono lasciati Bella Thorne e Benji

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. Una storia d'amore durata tre anni, finita all'improvviso dopo che un anno fa era anche arrivata la proposta di matrimonio con tanto di anello. Ad annunciarlo è il cantante con un lungo post su Instagram: "Poco più di 3 anni fa ho incontrato l'essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. E' stata un'esperienza meravigliosa crescere con lei".

C'è tanta gratitudine nelle parole di Benji, che ricorda di aver imparato cosa significhi "amore incondizionato" e di essere stato "salvato" grazie alla relazione con l'ex stellina Disney. L'artista si dice pronto per un nuovo capitolo della sua vita: "Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l'amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo".

Perché si sono lasciati

I motivi dell'addio non sono ben chiari, ma Mascolo ci tiene a precisare: "Non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due, perché nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile, e il bene e il male sono solo una categoria personale con cui la mente umana etichetta cose, persone, sentimenti, basandosi sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo". Infine, la dedica a Bella: "Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei".

Poco prima che Mascolo annunciasse la fine della loro relazione, Bella Thorne aveva pubblicato una storia tramite il suo account Instagram mentre, appena sveglia, era ancora a letto. "Mi sveglio da sola", le parole dell'attrice accompagnate da un'emoji con gli occhi a cuore. Per entrambi, da oggi, inizia un nuovo capitolo.