Benjamin Mascolo nel vortice del mal di vivere: ai "30 anni non ero sicuro di arrivarci"

Torna sui social dopo un periodo in cui aveva fatto sapere ben poco di sè. E dietro a quei silenzi c'era un male di vivere che lo stava divorando. Benjamin Mascolo, in occasione dei suoi 30 anni, racconta ai followers cosa gli stava accadendo, e le premesse non sono delle migliori.

"Oggi sono 30 anni - scrive sui social l'ex star del duo Benji&Fede - E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci".

L'artista racconta di come sia stato assorbito da un vortice fatto di "abitudini molto sbagliate" che lo avevano "avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire".

Racconta di aver tentato di autodistruggersi, di sabotarsi: "Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere [...] Stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere".

Ma fortuna ha voluto che un piccolo gruppo di persone gli siano state accanto: "Facendomi vedere un po' di luce nel mio mondo di pensieri scuri", quelle stesse persone di cui scrive: "Non sarò mai abbastanza grato". Infine il pensiero va a chi come lui è stato travolto da questi pensieri oscuri: "L'unica cosa che desidero è augurare a chi vive un momento del genere tanto coraggio. È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate".

Parole che hanno trovato il sostegno di tanti amici, colleghi, come Annalisa, Alessandra Amorsoso, ma nessuna traccia di Federico Rossi che con Benjamin ha condiviso moltissimo sia dal punto di vista umano che professionale.