Benjamin Mascolo si è sposato: il video delle nozze a sorpresa. Chi è la moglie Greta Cuoghi

Benjamin Mascolo si è sposato. La notizia delle nozze del cantante che un anno fa ha chiuso una relazione con Bella Thorne circola in queste ore insieme a un video pubblicato su TikTok che lo mostra entrare nel comune di Modena con la compagna Greta Cuoghi. "Innamorati di qualcuno che non ti fa pensare che l'amore sia difficile" aveva scritto qualche tempo fa su Instagram l'ex componente del duo Benji e Fede a corredo della foto insieme alla donna adesso diventata sua moglie.

Lei vestita di bianco, capelli raccolti in uno chignon e un bouquet nella mano destra; lui, elegantissimo, che la tiene per mano: così appaiono Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi nel breve filmato dove si sente una ragazza urlare "Benjamin auguri" e lui replicare con un grazie. In un'intervista rilasciata al podcast di Luca Casadei One more time, il cantante aveva descritto così la sua compagna: "Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente". Della neomoglie di Benjamin Mascolo si sa che ha 20 anni ed è una modella.

Perché è finita con Bella Thorne

Benjamin Boscolo e Bella Thorne si sono incontrati per la prima volta nel 2020 al Coachella. Si sono innamorati quasi subito: "Di lei mi ha colpito che era una ragazza determinata, estremamente intelligente, mi ha affascinato il suo lato umano" ha raccontato lui a One More Time. All'inizio andava tutto bene, ma gli equilibri si sono logorati quando nel rapporto hanno introdotto il sesso a tre: "Lei è bisessuale, le piacciono le ragazze oltre che gli uomini (...) C'è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze (....) Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità". In quell'occasione il cantante ha anche raccontato della dipendenza dalle droghe: "Oggi sono fuori da quella roba. Ho conosciuto questo lato oscuro e adesso che lo conosco e so di averlo dentro, so di doverlo tenere a bada" ha confidato. E ancora: "Quando sono tornato in Italia, ho messo la salute sopra ogni cosa. Ho ripreso ad allenarmi, a mangiare bene, a frequentare le persone giuste" ha proseguito, indicando la sua ragazza come un incontro speciale. "Avevo giurato a me stesso che non mi sarei più innamorato, invece è successo" ha ammesso, "Voglio avere una famiglia".