Benji e Fede nudi per il nuovo singolo: "Elodie e Annalisa poi sono il problema?"

Dal 2010 al 2020 avevano scalato le classifiche e fatto sognare migliaia di fan. Poi lo scioglimento, improvviso. Ma adesso sono tornati (portando con loro qualche polemica). Si sta parlando di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji e Fede. Il duo musicale, dopo 4 anni di stop, si è ritrovato. Quindi hanno deciso di pubblicare la loro nuova canzone, dal titolo "Musica Animale".

Il videoclip ufficiale - pubblicato su YouTube lo scorso 7 giugno - è stato diretto a YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia). Si tratta, in buona sostanza, di un filmato in cui i due protagonisti vestono i panni di alcuni dei più grandi artisti internazionali. Insomma: un videclip che racchiude al proprio interno tanti altri videoclip diventati famosi. Tra questi, anche quello di What’s My Age Again? dei Blink-182. I due cantanti, quindi, corrono nudi (con le parti intime logicamente blurate). Il fotogramma è stato ripreso su Twitter (o X), dando vita a un dibattitto.

Il dibattito nato sul web

Una ragazza - @ognivoItaecosi il suo nickname - ha scritto: "Loro totalmente nudi ma il problema è Emma se si mette un vestito corto, Elodie se canta col reggiseno o Annalisa se si mette le culotte.. Dio che paura i double standards". Qualcuno le ha fatto notare che si trattava di una citazione: "È una citazione a un altro videoclip del passato. Il loro video è tutto pieno di citazioni, da Bruno Mars ai RHCP. Cosa c’entra con il resto? Non uniamo le giuste lotte di Annalisa ed Elodie con questo video, perché si banalizza tutto". Allora un altro utente ha replicato: "Ma non cambia il concetto: citazione o no, loro sono completamente nudi e nessuno li critica mentre Annalisa, Elodie e altre si mettono in tutine aderenti o fanno pole dance ed è il casino". E ancora un altro commento, con domanda retorica: "Perché per una donna tanto clamore e per due uomini no? Viviamo in un Paese in cui la parità di genere è solo di facciata?".