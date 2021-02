Beppe Grillo diventa nonno. La figlia: "Aspetto due gemelle, vi racconto la sua reazione"

Beppe Grillo diventa nonno. La figlia acquisita, Valentina Scarnecchia, è incinta. E lo racconta al magazine Oggi nel numero in edicola questa settimana a partire da domani giovedì 18 febbraio, dopo aver pubblicato alcune foto del pancione sul suo profilo Instagram.

Come ha reagito Grillo, fondatore del M5S? "È contentissimo - racconta lei, conduttrice per Food Network Italia, canale del gruppo Discovery - Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!". Così, nell'intervista rilasciata alla rivista, Valentina 40 anni, figlia dell’ex calciatore Roberto e di Parvin Tadjik, che ha sposato l’ex comico quando lei era bambina.

Insomma, Beppe si prepara a tenere in braccio non uno ma ben due bebè. Ma che padre è stato negli anni? "Tutti mi chiedono che padre sia Beppe Grillo - risponde Valentina - Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre e una figlia che si vogliono bene. Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui".

La vita privata di Beppe Grillo

Nel curriculum sentimentale di Beppe Grillo trovano spazio due matrimoni e quattro figli, più Valentina e Matteo, figli acquisiti. Dal matrimonio con Sonia Toni ha avuto due figli: Luna (1980) e Davide (1983). Nel 1996 ha sposato nella chiesa di Sant'Ilario Parvin Tadjk, figlia di un importatore di tappeti iraniano e di un'italiana. La coppia ha messo al mondo due figli: Rocco, nato nel 1994, e Ciro, nato sei anni più tardi. Parvin, però, aveva già altri due figli, ovvero Valentina e Matteo, nati dal precedente matrimonio con il calciatore Roberto Scarnecchia.