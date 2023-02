Occhio nero per Beppe Vessicchio, non vede la vetrata e ci sbatte in pieno

Brutto incidente per Beppe Vessicchio. Il "grande escluso" del Festival di Sanremo 2023, infatti, è finito con un occhio nero dopo una brutta caduta che gli ha provocato un evidente livido sul viso. Come è successo? La "colpa" è tutta di una vetrata che il direttore d'orchestra non avrebbe visto finendoci su in pieno al punto da provocarsi un bel taglio sotto l'occhio destro. Tutto bene quel che finisce bene ma per Beppe, quel livido sull'occhio non ci voleva proprio, perlomeno non adesso che si ritrova, tutti i giorni in tv, nella diretta Rai 2 di Muschio Selvaggio, il podcast che conduce insieme a Fedez in occasione del Festival di Sanremo 2023.

Ed è stato proprio quest'ultimo a svelare al pubblico di questo piccolo incidente di Vessicchio che, distratto, sarebbe finito sopra una porta vetro che non aveva proprio visto.

Nelle sue stories Instagram, infatti, Fedez ha inquadrato l'occhio nero di Beppe Vessicchio svelando i retroscena di quanto successo. "Dovete sapere che ieri il maestro voleva entrare da qua (e indica una vetrata) non aveva visto il vetro, è andato a sbattere e sembra che abbia fatto un incontro con Conor McGregor stamattina" ha raccontato Fedez per poi aggiungere: "Oggi è entrato dalla porta giusta, menomale".

Un piccolo incidente domestico per il direttore d'orchestra più amato dal pubblico, per fortuna, finito nel migliore dei modi.