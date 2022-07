Berlusconi e Marta Fascina, il bacio è virale: "Con la lingua"

Solitamente restii a condividere momenti del loro privato, Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono stati immortalati in un video che è diventato virale in rete, su TikTok in particolare. Nella clip, il leader di Forza Italia e la (quasi) consorte si scambiano un bacio appassionato, forse il primo a favore di telecamera dopo lo pseudo-matrimonio avvenuto a marzo. A riprendere la scena è Massimo Boldi, attore e regista nonché amico della coppia: "Con la lingua", scherza in sottofondo. E Silvio e Marta, dopo essersi stampati un tenero bacio sulle labbra, se la ridono.

Oltre 17mila i like a corredo del post, innumerevoli commenti. Ignota l'origine del video, che con ogni probabilità è stato condiviso da Boldi stesso tra le sue Instagram Stories (che poi, dopo 24 ore, vengono rimosse automaticamente. E sembra che il video sia stato girato alla festa per la vittoria dello scudetto del Milan.

Chi è Marta Fascina e le nozze (finte) con Berlusconi

Il 19 marzo scorso con una cerimonia simbolica Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono giurati amore eterno dopo due anni insieme. Un matrimonio che non ha alcun valore dal punto di vista legale ma organizzato per sugellare l'amore.



Nata a Melino di Porto Salvo, in Calabria, Marta Fascina ha 33 anni. Laureata a Portici, della sua famiglia di origine non si sa nulla. Candidata in Forza Italia nel 2018 in un collegio blindato, ha frequentato Lettere e Filosofia alla Sapienza. All'epoca, a Berlusconi scriveva lettere dammirazione. Nel 2015 Fascina comincia piano piano ad entrare nel "cerchio magico" attorno a Berlusconi, allora ancora fidanzato con Francesca Pascale. Poi è storia nota.