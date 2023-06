Berlusconi, Razzi e Boldi fuori dalla camera ardente: "Non possiamo farvi entrare"

Soltanto i parenti e pochi amici selezionatissimi hanno accesso alla camera ardente di Silvio Berlusconi allestita a Villa San Martino ad Arcore: questa la decisione presa dalla famiglia dopo la revoca dell'annuncio di allestirne una negli studi Mediaset per motivi di sicurezza. Ciò nonostante c'è stato chi ha tentato comunque di presentarsi ai cancelli della residenza di Berlusconi chiedendo di poterlo salutare per l'ultima volta. Si tratta dell'ex senatore di FI Antonio Razzi e dell'attore Massimo Boldi, rimasti fuori dalla villa.

"Io vengo dalla Svizzera e sono molto preciso. Sapevo che non ci avrebbero fatti entrare perché avevo telefonato. Mi hanno risposto: “Non possiamo fare entrare lei, altrimenti tutta l’Italia vuole entrare”. E io non ho voluto insistere" ha raccontato Razzi al telefono con i giornalisti del Corriere riportando i momenti di imbarazzo ad Arcore davanti Villa San Martino. "Avevo già saputo al telefono dalla segreteria che non facevano entrare nessuno, eccetto i familiari stretti. Non avevo intenzione di andare lì per farmi intervistare come ha fatto Massimo. Io sono andato per il presidente Berlusconi. Ho solo accompagnato Massimo che voleva entrare per forza. Domani invece sarò in chiesa per il funerale" ha aggiunto ancora Razzi.

I funerali di Berlusconi

Oggi alle 15 al Duomo di Milano verranno celebrati i funerali di Berlusconi. In piazza sono stati montati quattro maxi-schermi e transenne. Imponenti i controlli di sicurezza. Il "modello" è quello dei concerti in piazza, ma con capienza ridotta rispetto ai 20mila di cui si era parlato all'inizio. Nessun pass per entrare, ma controlli ai varchi per contingentare l'ingresso. Ai funerali di Stato parteciperanno 32 esponenti del governo in carica e numerose personalità dall'estero. Ci sarà anche il Capo dello Stato Mattarella. Carabinieri e polizia saranno impiegati in modalità antiterrorismo con l'ausilio dei servizi segreti.

Sul sagrato della cattedrale poco dopo le 7 di questa mattina sono arrivate le prime corone ed erano quelle del gruppo al Senato di Forza Italia e della capogruppo Licia Ronzulli. Arrivata anche la corona della Corte costituzionale, una, tutta di garofani rossi, dei Socialisti e quella del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.