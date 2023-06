Carla Dall'Oglio, il necrologio della prima moglie di Berlusconi: "Grande uomo e straordinario papà"

Riservatissima e schiva, Carla Elvira Dall'Oglio ha voluto fare un'eccezione alla discrezione che l'ha sempre contraddistinta con un saluto commosso all'ex marito Silvio Berlusconi. "Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito", ha scritto nel necrologio pubblicato sul Corriere la prima moglie del leader di Forza Italia, madre dei suoi figli Marina (1966) e Pier Silvio (1969).

Carla Elvira Lucia dall'Oglio, la prima moglie di Berlusconi

La coppia è stata sposata dal 1965 al 1985. Dall'Oglio non ha mai concesso interviste sulla fine del matrimonio col Cavaliere. Classe 1940, Carla Elvira Lucia dall'Oglio è originaria di La Spezia. Il suo incontro con Silvio Berlusconi risale al 1964: un colpo di fulmine quello tra i due che, un anno dopo, portò alle nozze. La rottura nel 1980, anno in cui Berlusconi iniziò a frequentare Veronica Lario; poi, nel 1985, la separazione. Oggi le notizie su Carla Elvira Lucia dall'Oglio sono pochissime, limitate alle indiscrezioni che raccontano del fortissimo legame con i figli e i nipoti, dei lunghi soggiorni in Gran Bretagna e di un rapporto civile con l'ex marito. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2009 in occasione della cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano a Marina Berlusconi.