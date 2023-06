Silvio Berlusconi, le foto della sua casa di infanzia: "Il suo letto era un divano in soggiorno"

Un appartamento di tre stanze con cucina e bagno nel quartiere piccolo borghese dell'Isola a Milano: lì Silvio Berlusconi ha trascorso i primi anni della sua vita tra gli anni Trenta e Sessanta insieme a papà Luigi, mamma Rosa, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, le foto riportano gli ambienti di quella casa dove l'arredamento è stato sostituito, ma la struttura è quella di allora. Il salotto è stata la cameretta di Silvio: il letto era un divano nel soggiorno con vista sulle bandiere rosse del Partito Comunista milanese, la cui sede era nella stessa via Volturno, a Milano. La porta d'ingresso di casa Berlusconi è l'unica, nel piccolo pianerottolo. E da lì si esce sul corridoio lungo da cui si accede, a sinistra, alle stanze che si affacciano su via Volturno: la camera di Maria Antonietta e Paolo, con il balconcino in pietra, quella di papà Luigi e mamma Rosa, con una finestra alta e larga. A destra si trovano invece il bagno lungo e stretto e la cucina.

Berlusconi è tornato qui, nella sua strada di ragazzo, l’ultima volta nel 2016, alla vigilia dell'ottantesimo compleanno e dopo un periodo difficile per l’operazione al cuore appena subita. Ma non volle salire a rivedere l’appartamento.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Oggi)

Come sta Berlusconi

Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile all'ospedale San Raffaele di Milano. Nell'ultimo bollettino è stata confermata l'uscita del leader di Forza Italia dal reparto di terapia intensiva: "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali". Il leader di Forza Italia, 86anni, è stato ricoverato per essere curato per un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.