Berlusconi incontra i Ferragnez al ristorante: "Più famoso di voi ci sono solo io" (video)

Silvio Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez sono protagonisti di un video che mostra un momento del loro incontro avvenuto casualmente in un ristorante di Milano. Nella clip diffusa da 361 Magazine si vede il leader di Forza Italia seduto a cena con Marta Fascina e alcuni amici al locale Sophia Loren e i Ferragnez avvicinarsi per porgergli i loro saluti. "Più famoso di voi ci sono solo io" ha scherzato Berlusconi rivolgendosi alla coppia che poi ha elogiato per i recenti successi.

"È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate" ha detto poi l'ex premier: "È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così". Chiara e Fedez hanno quindi ringraziato Berlusconi per le sue parole di stima che già in un'altra occasione, durante il periodo della pandemia, avevano avuto modo di ricevere.

La videochiamata tra Berlusconi e i Ferragnez

Era dicembre 2020 quando Chiara Feragni e Fedez furono insigniti dell'Ambrogino d’Oro dalla città di Milano per aver dato lustro alla città. In quella occasione Silvio Berlusconi aveva videochiamato la coppia per complimentarsi con loro: "È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l'emergenza Covid. Bravi!" aveva fatto sapere l'ex premier postando la foto della loro chat.