Silvio Berlusconi compie 86 anni, Marta Fascina lo sorprende con un regalo eccezionale: il video

Compleanno in famiglia ad Arcore per Silvio Berlusconi, che oggi compie 86 anni. Il presidente di Forza Italia, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, questa sera spegnerà le candeline a Villa San Martino, sua residenza storica, con figli, nipoti e la 'quasi moglie' Marta Fascina, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia nelle fila di Forza Italia.

E proprio lei, la 32enne originaria di Melino di Porto Salvo, in Calabria, accanto a Berlusconi da due anni, in occasione del suo compleanno ha organizzato una straordinaria sorpresa per il 'quasi marito', ripresa nel video postato sui social. Accomodato su una panchina del parco di Arcore insieme al suo cagnolino, il Cav ha assistito allo spettacolo di una mongolfiera che ha sorvolato il cielo su di loro. Da lì, di colpo, una pioggia di palloncini rossi a forma di cuore si è sparsa nell'aria e un aereo con lo striscione recante il messaggio "Buon compleanno Amore, Ti amo, Marta" ha contribuito allo spettacolo.

"Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!" ha scritto il festeggiato a corredo del video postato su Instagram concluso con lui che ai presenti dice: "Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io".

(Di seguito il video della sorpresa di compleanno Marta Fascina per Silvio Berlusconi)

Gli auguri di compleanno

Innumerevoli gli auguri di compleanno che sin dalle prime ore di oggi, giovedì 29 settembre, stanno arrivando a Silvio Berlusconi. Tra i primi a fargli il numero due di FI Antonio Tajani: ''Anche se il regalo lo ha fatto di nuovo lei agli italiani, buon compleanno caro presidente Berlusconi. Auguri!" ha scritto via social e ancora quelli del suo Monza calcio (''Da tutta la grande famiglia biancorossa, i migliori auguri al Presidentissimo, sempre accanto alla squadra con i suoi preziosiconsigli e la sua travolgente energia positiva") e dell'alleato Matteo Salvini, che ha postato una foto con l'ex premier sorridente e le mani alzate in segno di vittoria (''Auguri caro amico e grande italiano'').

Amici e colleghi del mondo della politica, ma anche migliaia di fan stanno lasciando un pensiero affettuoso al Cavaliere, pronto ad iniziare una nuova esperienza politica.