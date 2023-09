Berlusconi Day, la figlia Barbara si commuove: "A me e ai miei fratelli manca ogni giorno"

Nel giorno dell'anniversario della nascita del fondatore di Forza Italia, la Regione Lombardia ha intitolato a Silvio Berlusconi il belvedere che si trova al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione. Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri la figlia Barbara, il fratello Paolo, gli amici di una vita Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, e Adriano Galliani, il vicepremier Matteo Salvini, la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il governatore Attilio Fontana a fare gli onori di casa.

A prendere la parola anche Barbara Berlusconi, già autrice di una lettera indirizzata al padre alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno: "Padre amorevole dal cuore buono e dall'animo nobile", ha detto la terza figlia del presidente nata dal matrimonio con Veronica Lario dopo qualche esitazione dettata dalla commozione: "A me e ai miei fratelli manca ogni giorno, portiamo nel cuore i siuoi insegnamenti e la sua innata umanita, il rispetto verso tutte le persone, l'umanità e il coraggio. Quello che cerco di insegnare ai miei figli". Anche il fratello di Silvio, Paolo, ha voluto esprimere un pensiero: "Per tutte le cose che ha fatto Silvio intitolare questo belvedere è una cosa giusta e bella. È un motivo di orgoglio per la nostra famiglia ma anche di lustro per la regione", ha detto. E su Marta Fascina, ultima compagna del fratello che non ha presenziato alla cerimonia: "Non c'è bisogno di nessun chiarimento, tra noi c'è grande amore".